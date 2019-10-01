Сербы должны извиниться: бывший «премьер-министр» Косова выступил за ужесточение санкций против Белграда

Бывший «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай выступил за ужесточение санкций в отношении Сербии. «Стопроцентные таможенные пошлины на сербские товары необходимо усилить, а не отменять. Это инструмент для создания сбалансированных ценностей – для того, чтобы Сербия нас признала», – заявил он.

Харадинай, который был полевым командиром Освободительной армии Косово (ОАК) и обвинялся в военных преступлениях против сербского населения, назвал огромной аномалией претензии Сербии. «Это мы должны были требовать признания, извинений или возмещения нанесенного вреда, а у нас ничего подобного не происходит», – заявил бывший косовский «премьер-министр» в интервью порталу «Коха», передает «Балканист.ру».

Харадинай сообщил, что в свою бытность «премьер-министром» смог показать, «кто хозяин в доме» и остановить процесс размена территориями, а также начать реализацию идеи о создании армии Косова.

Как сообщалось ранее, Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагский трибунал. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово в ходе войны 1998-1999 годов, но воспользовался правом сохранять молчание. В конце июля он вернулся в Приштину и заявил, что примет участие во внеочередных «парламентских выборах».

«Выборы» намечены на 6 октября. От участия в них отстранены жители края с сербскими паспортами.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 30.09.19

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