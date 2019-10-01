В Сербии появится памятник знаменитому русскому архитектору

Сегодня в Белграде начались подготовительные работы к установке памятника русскому архитектору Николаю Краснову, который является создателем знаменитого Ливадийского дворца в Ялте. Как предполагается, монумент будет установлен 9 декабря – в 80-ю годовщину смерти архитектора – перед зданием Архива Сербии в парке Малый Ташмайдан, передает «Балканист. ру».

Как сообщается, автором проекта стал сербский скульптор Небойша Савович, изобразивший Николая Краснова сидящим за столом.

Николай Краснов стал знаменит в России после строительства для императора Николая II Ливадийского дворца в Ялте. После Октябрьской революции архитектор вместе с волной белой эмиграции прибыл в Белград, который стал для него источником огромного вдохновения.

В Белграде Краснов устроился в Министерство строительства Королевства СХС, где стал инспектором Архитектурного отделения. В течение 17 лет до самой смерти в 1939 году руководил проектной группой в отделе по монументальным строениям. Его проектами стали здания сербского Парламента, министерства внутренних дел, министерства финансов, Архив Сербии, королевский дворец в Дедине, церкви и другие мемориальные объекты, которые сегодня украшают Белград. В знак благодарности новому Отечеству на всех проектах он подписывался именем Никола.

Архитектор похоронен на русском кладбище в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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