«Это невероятно»: сербская оппозиция защищает независимость Косова от Белграда

Нынешняя сербская оппозиция, когда находилась у власти, могла вернуть Косово и Метохию Сербии, но не предприняла никаких шагов в этом направлении. Об этом заявил член Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. По его оценке, только после избрания Александра Вучича президентом Сербии у Белграда появилась надежда решить косовскую проблему в свою пользу.

«Сербы уже распрощались с Косово и Метохией. А потом президент Сербии Александр Вучич пришёл к власти и заявил, что косовская проблема для Сербии – это вопрос номер один», – сказал Додик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его словам, каждый раз, когда косовская проблема требовала принятия того или иного важного решения, те, кто тогда правил страной, оглядывались на западных «советчиков». «Вучич сделал так, что Сербия сейчас ведёт настоящую просербскую политику», – подчеркнул Додик и добавил, что когда-то иностранные посольства решали, с кем будут встречаться представители Сербии и кто будет премьер-министром страны.

«Сейчас все считают Косово одной из главных тем повестки дня. Вучич в некотором смысле сам себе создал проблемы. Пока он не заявил, что Косово – это вопрос номер один для Сербии, все считали, что он уже закрыт. Сербы давно распрощались с Косово и Метохией, и было ясно, что даже с четырьмя сербскими общинами на севере может быть покончено за одну ночь – вводом иностранных войск», – пояснил Додик.

Он также обратил внимание на заявление Вучича о том, что никто не смеет унижать Сербию и отбирать у неё все. «Он начал переговоры, и те сербы, которые ранее могли проще решить косовскую проблему, возмутились и сейчас как будто защищают Косово от Вучича. Это невероятно», – оценил Додик проалбанские действия нынешней сербской оппозиции.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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