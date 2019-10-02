«Сильная опора»: российский дипломат определил роль Сербии в международной политике

Сербия не является «последним бастионом российского влияния на Балканах», как это оценивают многие на Западе, но Сербия очень важна для России, как и Россия для Сербии. Об этом заявил посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко в интервью сербской телекомпании РТВ.

«У нас есть ощущение, что Россия также очень важна для Сербии, и мы вместе исходим из этого. Бастион – это не правильный термин. Мы не считаем и не говорим, что Сербия является бастионом для других стран, которые так же важны для Сербии, как и Россия, и с которыми она тоже развивает интенсивные отношения. Мы, просто, развиваем двусторонние отношения на взаимовыгодной основе. Сильная опора – вот правильное понятие, потому что это больше, чем обычные двусторонние отношения. То, что у нас есть с Сербией сейчас, высокий уровень сотрудничества и доверия, обобщенно можно назвать опорой, отношениями, когда одна страна может рассчитывать на другую в любое время», – подчеркнул российский дипломат.

Комментируя часто звучащие высказывания, что Сербия не может «сидеть на двух стульях» и если она хочет войти в Евросоюз, ей нужно ослабить отношения с Москвой, а не укреплять их, Боцан-Харченко заявил, что Сербия является лучшим примером поддержания баланса. «Я бы не хотел использовать метафору «на двух стульях», потому что она имеет отрицательный контент и фон. Здесь совсем другая история, Сербия является лучшим примером страны, которая ведет диалог с ЕС, и в то же время укрепляет отношения с Россией. Из-за этого она находится под большим давлением, но не сдаётся и удерживает баланс. Я пришел к такому выводу из разговоров с людьми высокого уровня», – сказал он.

По его словам, в России никто никогда не говорил, что укрепление связей Сербии с Евросоюзом наносит ущерб российско-сербским отношениям. «Я убежден, что таких заявлений никогда и не будет. Прежде всего, мы уважаем независимость Сербии и ее приоритеты», – подчеркну посол РФ.

Оценивая важность предстоящего визита главы российского правительства Дмитрия Медведева в Сербию на 75 годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, Боцан-Харченко отметил, что совместные мероприятия, посвященные этой дате, очень важны для обоих народов в контексте все более частых попыток пересмотра истории.

Также посол напомнил, что до приезда Медведева в Белград премьер-министр Сербии Ана Брнабич побывает с визитом в России, чтобы подписать договор о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. «Это – самое большое доказательство сохранения баланса Сербией. Контракт не повредит Европе, и Сербия получит огромный рынок, рост экспорта, больше возможностей... и пока нет никаких препятствий со стороны Европейского союза», – обратил внимание Боцан-Харченко.

Отвечая на вопрос, как он видит роль России в диалоге по поводу Косово, дипломат сказал, что позиция Москвы ясна и последовательна: Резолюция 1244 является единственно важной, а Белград играет главную роль в переговорах. «Я не вижу, что сейчас есть предпосылки для переговоров, которые могли бы принести результат. Мы считаем, что они могут быть эффективными только в том случае, если они будут придерживаться Резолюции 1244. Косовский спор может решить только Белград и Приштина, и если Белград обратится за помощью, Россия готова помочь, но это только Сербии решать», – подчеркнул Боцан-Харченко.

Белград, Катарина Лане

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