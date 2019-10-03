Албанцы закрыли Косово для сербских госслужащих и журналистов

Приштина спровоцировала новый скандал. Сегодня стало известно, что косовские власти не пустили на территорию края помощника директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Душана Йововича. На пограничном переходе косовские полицейские заявили чиновнику из Белграда, что он находится в «чёрном списке» лиц, чьи визиты угрожают безопасности самопровозглашенной республики, и запретили ему пересечь административную границу, передает информагентство Tanjug.

Сообщается, что Йовович, отвечающий за охрану культурного наследия, направлялся в Косово, чтобы посетить несколько монастырей в Грачанице, в которых, по его словам, на средства Канцелярии по делам Косово и Метохии выполняются работы по восстановлению художественных мастерских, занимающихся росписью храмов.

«Они держали меня в течение часа, а потом около 10 утра дали мне бумагу с печатью и объяснением, почему я не могу въехать на территорию Косово и Метохии. Значит, путешествуя по нашим монастырям и святым, я представляю опасность для безопасности их так называемого государства», – сообщил Йовович.

Комментируя этот инцидент, в Канцелярии по делам Косово и Метохии заявили, что Приштина не сможет помешать Сербии помогать своему народу и Сербской Православной Церкви на территории своей южной провинции. «Препятствовать тому, чтобы представители Канцелярии по делам Косово и Метохии выполняли свою работу, является незаконным и нецивилизованным актом враждебности по отношению к сербскому народу и его культуре в южной провинции», – подчеркивается в заявлении.

Сообщается, что косовские албанцы также внесли в «чёрный список» помощников директора Канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Душицу Николич и Борислава Таича, а также заместителя директора Петра Петковича.

Агентство Tanjug отмечает, их журналистская группа тоже была задержана сегодня на административном пограничном переходе Яринье, в то время как другие транспортные средства и их пассажиров из центральной Сербии на территорию Косово албанцы пропускали.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 03.10.19

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