Шеф сербской дипломатии: Путин бы спас Югославию от разгрома

Агрессию НАТО в отношении Югославии в 1990-х годах могла остановить Россия, если бы ее президентом был Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, выступая сегодня на открытии конференции «Сербско-российские отношения в эпоху крупных политических изменений» в Белграде, передает «Балканист.ру».

«Таково было геополитическое соотношение сил в мире в то время, и практически не было никого, кто мог бы противостоять агрессии», – отметил Дачич, оценивая международную ситуацию в 1990-е годы.

При этом министр обратил внимание, что сегодня двусторонние отношения Москвы и Белграда находятся на историческом максимуме и что Россия в значительной степени помогает Сербии, особенно когда дело касается решения косовской проблемы. «Я не говорю, что Сербия нуждается в защите России сейчас. Наша страна должна самостоятельно укреплять свою безопасность. Однако хорошо, что мы можем рассчитывать на кого-то вроде России», – подчеркнул Дачич.

Вместе с тем он напомнил, что в прошлом году страны отпраздновали 180-летие дипломатических отношений, и указал на то, что Россия на протяжении всей истории неоднократно помогала Сербии сохранять государственность. Это происходило в процессе освобождения Сербии от турецкого ига в XIX веке – во время первого и второго сербских восстаний. После, во время освободительных войн, Россия оказала сербам материальную поддержку. Во время Первой мировой войны, как напомнил Дачич, сербско-русская дружба приобрела новую форму, и большую роль в этом сыграл Николай II. Именно он попросил страны Антанты эвакуировать остатки разгромленной немцами сербской армии на греческий остров Корфу.

Выступление шеф сербской дипломатии завершил словами о том, что Сербия, как и Россия, выступает против политики некоторых западных государств, которые взяли опасный курс на ревизию исторических фактов. «Мы живем в период попыток пересмотреть историю, которые больше не мотивированы идеологическими соображениями, поскольку Россия сегодня является демократической страной», – подчеркнул министр иностранных дел Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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