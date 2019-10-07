Эрдоган едет в Сербию: что стоит за активностью Турции на Балканах

Анкара готова поддержать Белград в решении косовского вопроса и примет любое соглашение, которое устроит обе стороны в переговорах. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью газете «Политика» накануне двухдневного визита в Сербию.

По словам президента Турции, соглашение между Белградом и Приштиной имеет важное значение для мира и стабильности на Балканах, поэтому Анкара выступает за продолжение диалога и достижение всеобъемлющих договорённостей.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что отношения между Сербией и Турцией основаны на взаимном уважении. «Мы хотим усилить наши отношения на всех уровнях. Сербия занимает центральное и стратегическое положение на Балканах. У нас давние исторические и культурные связи и мы считаем Сербию нашим соседом, хотя у нас и нет общей границы», – заявил президент Турции и выразил удовлетворение темпом развития экономических отношений двух стран. «Особенно приятно быть свидетелем всех проектов, которые мы реализовали с моим добрым приятелем (Александром Вучичем, – прим. ред) У меня нет никаких сомнений, что силой нашей общей политической воли мы поднимем отношения наших государств на ещё более высокий уровень», – сказал Эрдоган.

Он также прокомментировал сепаратистские настроения в Сербии со стороны мусульманских организаций, желающих объединения сербских мусульман со странами Косово и Боснией и Герцеговиной. «Мы хотим видеть Сербию сильной и единой, однако некоторым мешает активность Турции на Балканах и её сотрудничество с Сербией», – отметил президент Турции.

При этом Эрдоган осудил спекуляции и попытки недружественных сторон манипулировать сербско-турецкими отношениями. «К счастью, мы с моим дорогим другом Александром Вучичем, каждый день развивая отношения наших государств, сводим на нет усилия наших недругов. Мой совет всем, кто раздувает конфликт на Балканах, переключиться на созидательную деятельность, которая принесёт пользу для региона», – заключил президент Турции.

Стоит отметить, что вместе с турецким президентом в Сербию прибудет более ста бизнесменов. Планируется подписание соглашений о строительстве новых дорог, открытии пяти компаний и открытии нового производства. В прошлом году товарооборот между Сербией и Турцией перевалил за миллиард евро.

В такой активности Анкары на Балканах для России нет угрозы, наоборот – в Москве рассматривают открывающиеся возможности как ещё один фактор уравновесить попытки Запада создать монополярный мир, отметил известный российский политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

«Возврат Турции на Балканы – это закономерный процесс. Здесь всегда исторически присутствовали три страны: Россия, Турция, Германия. Турция – стратегический партнёр России, эпоха негативных отношений турков с сербами уже в прошлом. Сейчас Турция пытается создать себе альтернативную Европу, ведь в ту Европу «первых скоростей» их не берут, поэтому они будут создавать свою, а ресурсов у них хватит, поверьте. Они активно инвестируют. В Черногории, например, в этом году появилось множество маленьких турецких магазинчиков. Поэтому Сербия может стать надёжным партнёром Анкары в вопросе альтернативного существования», – считает Бондаренко.

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