Сербская монархия идет в большую политику

Кабинет его королевского высочества принца Югославского Владимира Карагеоргиевича сделал заявление о политических планах. Седьмой в линии престолонаследования отпрыск сербского королевского семейства намерен основать Монархический фронт и противопоставить его политическим партиям Сербии.

«Политические партии Сербии довели страну до разобщенности, нестабильности и подорвали основы общества. Партии внутри современного парламентаризма не занимаются общественными вопросами, а изображают политику, преследуя собственные интересы», – говорится в заявлении администрации принца Югославского.

Монархический фронт намерен активно участвовать в политической жизни страны. «Когда мы наберём большинство граждан нашей страны в свои ряды, наш потенциал станет непобедим. Дальнейшие шаги будут зависеть исключительно от воли народа и его слуги-монарха», – подчеркнул его высочество принц Югославский.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.10.19

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