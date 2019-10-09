Управляемый хаос: в Косово снова заговорили об объединении с Албанией

Кандидат на пост «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово от движения «Самоопределение» Альбин Курти выступает за объединение албанцев в границах федерации, а не Евросоюза. «Я не думаю, что в Евросоюзе возможно национальное объединение. Там нам придется объединяться с датчанами, австрийцами и испанцами. А наш союз должен произойти здесь», – сказал он о союзе Косово и Албании в интервью косовской телекомпании KTV.

Курти подчеркнул, что идея «президента» Хашима Тачи о коррекции границ с Сербией должна подразумевать присоединение Косово к Албании. «Нам нужен общий рынок, общие гражданские регистры и предприятия, общие государственные органы, отвечающие за внешнюю политику. Именно эти темы я намерен обсуждать на встрече с премьер-министром Албании Эди Рамой», – сказал лидер «Самоопределения».

В России сценарий создания «Великой Албании» называют маловероятным. Кандидат исторических наук, доцент РГГУ Никита Бондарев считает, что Курти – это ещё один инструмент Запада «приструнить» Белград. «Албанцы нужны США для создания на Балканах «управляемого хаоса». Как самостоятельная полноценная сила они ни американцам, ни, тем более, ЕС и Германии не нужны. Курти дали прийти к власти только для того, чтобы припугнуть Белград – не хотите, мол, иметь дело с Тачи, ну так вот вам апологет Великой Албании, который хочет получить и север Косово, и Прешево с Буяновцем. И никаких разменов территорий», – отметил эксперт.

По его мнению, Курти «дадут покуражиться какое-то время, а потом к власти вернут людей, готовых вести диалог с Белградом». «Это может быть Тачи, а может быть, например, Влёра Читаку, «посол» Косово в США», – предположил Бондарев.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 08.10.19

«Турецкий поток» дойдет до Республики Сербской. / 2 млрд евро: Анкара и Белград договорились о широком сотрудничестве. / Несмотря на оглушительную победу: в новое «правительство» Косово не пустят «Сербский список». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»