«Или договоримся, или продолжим уничтожать друг друга»: президент Сербии подтвердил позицию по косовской проблеме

Президент Сербии Александр Вучич считает необходимым найти компромисс в косовской проблеме, для этого требуются взаимные уступки Белграда и Приштины. «Мы, сербы и албанцы, должны решать, каким будет наше будущее. Или мы договоримся или продолжим уничтожать друг друга»,– сказал он в интервью албанскому телеканалу «Klan».

По словам Вучича, сербы готовы обсуждать компромисс. «Пусть о нем подумают и албанцы, потому что никогда не будет такого, что одна сторона согласится на все условия другой», – подчеркнул президент Сербии.

«Если мы, два самых крупных народа Западных Балкан, упорядочим наши отношения, то ближайшие 150 лет у нас не будет проблем, и мы сможем развивать наши экономики», – считает Вучич.

Комментируя идею компромисса, согласно которой Косову вместе с признанием бы отошла так называемая «Прешевская долина» – южный район Сербии – Вучич сказал, что никогда не обсуждал этот вариант и не собирается. «Территория спора – это Косово, и я бы хотел, чтобы вы понимали, что полмира не признает независимость Косова. Но пока мы ищем компромисс, косовские албанцы стоят на позиции неприкосновенности своего суверенитета и требуют признания от нас», – отметил президент Сербии.

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