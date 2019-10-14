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Понедельник, 14 октября 2019, 10:48 мск

Новости Балканы

СМИ: В Сербии пропало 20 тысяч литров ракии, предназначенной для администрации Путина

Со склада одной из виноделен в городе Иваница пропало 20 тысяч литров ракии «Сербка», предназначенной для отправки в Москву в администрацию президента РФ Владимира Путина и российский МИД. Как сообщил владелец винодельни Саша Савичевич, полиция и прокуратура начали расследование этого инцидента, передает «Балканист.ру».

Не исключено, что кражу могли совершить работники винодельни. «Я все же надеюсь, что эта неприятная ситуация не отразится на дальнейшем сотрудничестве нашей винодельни с администрацией президента Путина, и они продолжат заказывать нашу ракию для Владимира Владимировича», – сказал Савичевич.

Его винодельня уже несколько лет поставляет ракию «Сербка» из айвы, абрикосов, сливы и винограда на приёмы в посольства России в Сербии и Республике Сербской, а также в представительства МИД этих стран в Москве. С недавних пор качество сербской ракии успели оценить и в администрации президента РФ.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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