Будут мстить: Сербии нужно готовиться к новым провокациям Приштины

Сербию ожидает очередной раунд дипломатического противостояния с Приштиной. В Чили в четверг, 17 октября, пройдёт заседание Генеральной Ассамблеи Интерпола, куда пытаются пробиться власти самопровозглашенной республики Косово, надеясь участием в полицейской международной организации легализовать свой статус, непризнанный половиной стран мира. Сербский политолог, руководитель Центра развития международного сотрудничества Драгомир Анджелькович уверен в победе Сербии, но предупреждает о её возможных последствиях со стороны косовских албанцев.

«Приштина совершенно определенно в очередной раз проиграет эту битву, но после поражения они станут мстить Сербии. Наша экономика и сербский народ в Косово и Метохии постоянно находятся под давлением и в опасности новых провокаций. Сербия должна бороться», – считает эксперт.

В то же время, по его оценке, у Сербии достаточно сторонников, чтобы подготовиться к новым провокациям со стороны Приштины и предпринять контрмеры.

При этом Анджелькович полагает, что западные партнеры косовского «правительства» могут повлиять на Приштину и добиться отмены стопроцентные таможенных пошлин с сербских товаров. Как сказал политолог, Америка, которая «так носится с Пекином, может справиться и с гораздо меньшей Приштиной».

Предполагается, что во вторник, 15 октября, в Чили пойдет первый этап процедуры, когда участники Ассамблеи должны будут утвердить вопрос участия косовской делегации, и в случае, если этот этап будет пройден, в четверг состоится голосование Ассамблеи Интерпола о принятии Косово в организацию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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