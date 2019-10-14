Спасибо России: президент Сербии по-русски встретил Валентину Матвиенко

Президент Сербии Александр Вучич обратился на русском языке к спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, прибывшей с визитом в Белград. Как сказал сербский лидер, эта встреча улучшит экономические и политические отношения двух государств.

«Уважаемая Валентина Ивановна, хотел бы поприветствовать вас, чувствуйте себя как дома. По поводу товарооборота – его надо укреплять, но все в порядке, он растет. Наши экономические отношения очень хорошие, но самый важный вопрос для нас – и здесь мы ценим последовательную позицию президента Путина и вашу – по поддержке суверенитета и территориальной целостности Сербии. Наши политические отношения очень хорошие, и, думаю, что ваш визит в Белград улучшит не только политические, но и экономические отношения», – заявил Вучич по-русски, слова которого цитирует ТАСС.

Сербский лидер отметил, что в ближайшее время он планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером РФ Дмитрием Медведевым. «Спасибо России, я договорился с президентом Путиным встретиться в декабре, а вскоре, через несколько дней, мы ожидаем визит премьера Медведева, чтобы вместе отпраздновать освобождение Белграда и Сербии от нацистов. А вам как председателю СФ бесконечное спасибо за вклад в отношения Сербии и России, надеюсь, вы будете чаще посещать нас в будущем», – сказал Вучич.

Матвиенко со своей стороны отметила, что «российско-сербские отношения развиваются по восходящей на всех направлениях, в том числе по парламентской линии». «Мы нацелены на продолжение интенсивного диалога законодателей, тон которому задают Ваши контакты с Президентом России. Доверительные отношения, которые между вами установились, помогают нам развивать сотрудничество», – сказала спикер Совета Федерации, слова которой цитирует пресс-служба верхней палаты российского парламента.

По словам Матвиенко, принципиально важно, что Белград, опираясь, прежде всего, на свои национальные интересы, ориентируется на приоритетность сохранения всестороннего сотрудничества с Россией в долгосрочной перспективе. «Убеждена, что законодательные органы власти могут и должны вносить свой вклад в обеспечение благоприятных условий для развития отношений», – подчеркнула она.

Валентина Матвиенко считает важным, что две страны вместе выступают против фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны, попыток «героизации» приспешников фашизма, умаления решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией.

Глава СФ также отметила большой потенциал в расширении российско-сербского сотрудничества в межрегиональном взаимодействии. «Мы, как палата регионов, готовы оказать все необходимое содействие для того, чтобы как можно больше российских регионов работали с сербскими округами», – заверила Матвиенко.

В пресс-службе Совета Федерации РФ также уточнили, что стороны также обсудили вопрос о готовящемся подписании Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сербией. Спикер верхней палаты российского парламента считает, что подписание этого документа откроет новые возможности в развитии торгово-экономического сотрудничества Сербии со странами ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, до конца 2019 года Вучич побывает в Москве для обсуждения ситуации в Косове и Метохии с российским лидером. Визит Медведева в Белград пройдет 19-20 октября. Торжественные мероприятия в Белграде, посвященные 75-й годовщине освобождения сербской столицы от нацистов, состоятся 20 октября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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