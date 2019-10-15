«Важен каждый голос»: Белград намерен «закрыть» Интерпол для косовских сепаратистов

Сербские дипломаты по всему миру получили задание сорвать попытки Приштины вступить в Интерпол. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью газете «Политика», которое цитирует «Балканист.ру».

«У Косово нет ни одного шанса стать членом Интерпола, Приштина провалится с треском на сегодняшнем заседании Генеральной Ассамблеи в Чили», – заявил шеф сербской дипломатии.

Министерство иностранных дел Сербии направило срочные телеграммы в свои диппредставительства с четкими инструкциями, как не допустить признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово и отзывать уже существующие. «Это задача государственной важности номер один для дипломатии Сербии», – говорится в документе.

Как сказал Дачич, в случае голосования Генеральной Ассамблеи Интерпола по вопросу принятия Косово в организацию, Сербии будет важен каждый голос. «Необходимо усилить влияние на те государства, у которых нет жесткой позиции в вопросе поддержки нашей страны», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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