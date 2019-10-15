«Лицо фашизма»: сербская оппозиция сожгла книги вице-мэра Белграда

Презентация книги о столице Сербии заместителя мэра Белграда Горана Весича завершилась скандалом. Представители оппозиционного блока «Союз за Сербию», критикующие чиновника за его деятельность, устроили драку и начали жечь книги, выручку от продажи которых планировалось направить на помощь больным детям.

«Некоторые граждане до сих пор не понимали, почему мы называем лидеров «Союза за Сербию» фашистами, сегодня они убедились в том, что мы имеем дело с искренними и настоящими последователями Гитлера», – прокомментировал ситуацию Весич на своей странице в «Фейсбуке».

Он напомнил, как во время Второй Мировой войны гитлеровские фашисты точно так же жгли неугодные им книги. «Возможно оппозицию вдохновило так же сжигание сербских товаров албанскими последователями бывшего «премьер-министра» Косово Харадиная. Их единомышленники во главе с бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом сегодня вечером показали всему миру настоящее лицо нацизма. Каким сумасшедшим надо быть, чтобы сжечь книгу, средства от продажи которой должны были пойти на лечение больного ребёнка!» – возмутился Весич, назвав лидера «Союза за Сербию» Драгана Джиласа «вором» и «завистливым неучем».

Белград, Катарина Лане

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