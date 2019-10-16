«Это террор над сербским населением»: косовский спецназ провел вооруженную операцию в сербской общине

Сегодня в пять утра около ста спецназовцев на 25-ти броневиках косовского спецподразделения «полиции» ROSU задержали двух сербских полицейских на севере Косово и Метохии по обвинению в убийстве и оказании сопротивления сотрудникам «правоохранительных органов». Силовая операция прошла в сербской общине Лепосавич.

Спецоперация косовского спецназа

Косовские спецназовцы вломились в квартиру к сербскому командиру полиции Желько Бойичу, провели обыск и увели его сына Василие Бойича, объяснив, что задерживают его в связи с убийством лидера движения «Свобода, Демократия, Правда» Оливера Ивановича. Кроме того, был арестован коллега Бойича – офицер Раде Басара, который тоже оказал сопротивление косовской «полиции»: у него изъято оружие, передает «Косовская полицейская служба». Сейчас оба задержанных находятся в полиции южной Митровицы, ведется их допрос.

Косовская «полиция» в действии

Как сообщается, спецоперация была проведена по требованию «специальной прокуратуры» и ее осуществили сотрудники отделения расследования особо тяжких преступлений «Приштинского Основного суда». В интервью телекомпании «Клан Косово» «специальный прокурор» Сулия Ходжа отметил, что двое арестованных якобы связаны с организованной преступностью и убийством политика, и подчеркнул, что сейчас «полиция» разыскивает третьего подозреваемого и отца одного из задержанных – командира полиции севера Косово и Метохии Желько Бойича.

Комментируя силовую акцию косовской «полиции», директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич заявил, что целью спецоперации, кроме задержания Желько Бойича, было попыткой запугать сербское население края после провала Приштины с вступлением в Интерпол. «Это было сделано для того, чтобы в очередной раз криминализировать сербов, запугать их, связать их с военными преступлениями, убийствами, которые произошли на территории Косово и Метохии, подвергнуть репрессиям», – подчеркнул Джурич.

Представитель сербского правительства также обратил внимание, что «весь косовский спецназ – это бывшие террористы «Освободительной Армии Косово». «Они снова играют с миром на этой территории, хотят вытеснить сербов отсюда. Это террор над сербским населением в Косово и Метохии», – констатировал он.

Приштина, Катарина Лане

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