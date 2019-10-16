Под албанским флагом: косовские власти наглядно продемонстрировали свои планы

В Белграде возмущены действиями лидера победившей на «парламентских выборах» в Косово радикальной партии «Самоопределение» и кандидата в «премьер-министры» самопровозглашенной республики Альбина Курти, который проводит переговоры с иностранными послами на фоне албанского флага. Фотография встречи с главой диппредставительства Великобритании в Приштине вызвала в Сербии резкое осуждение, передает «Балканист.ру».

В частности, президент Сербии Александр Вучич сегодня опубликовал твит, в котором спросил посла Великобритании в Косово, почему он фотографируется с лидером победившей на выборах партии на фоне албанского флага. «Вопрос к послу Великобритании в Приштине: на каких выборах победил Альбин Курти, в какой стране? Какой стране принадлежит флаг, на фоне которого вы фотографируетесь? Я буду продолжать спрашивать, пока не получу ответы на эти вопросы», – отметил сербский лидер.

Как отмечает издание, Курти никогда не скрывал великоалбанских амбиций и давно продвигает идею присоединения Косово к Албании. Первое, что он сделал придя к власти, это поставил в своём кабинете флаг этой страны.

«Великая Албания» – это проект воссоединения территорий, где албанский этнос превалирует над государствообразующими. Большая часть т. н. «Великой Албании», на которую претендуют албанские националисты, находится в пределах бывшей Югославии. Это северо-западные районы Северной Македонии, южные рубежи Сербии, включающие Косово и Прешевскую долину, и населённые албанцами южные районы Черногории. Неофициально в «Великую Албанию» идеологи албанского национализма включают и северные районы Греции, где почти не осталось албанского населения.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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