«Фашистское безумие Приштины»: в Косово запретили выставку сербского художника

В Косово отменили выставку картин, открытие которой должно было состояться в среду, 16 октября, в галерее факультета искусств в Северной Митровицы. Поводом для этого стал запрет на въезд на территорию самопровозглашенной республики для автора работ – сербской художницы Сюзаны Стоядинович. В Белграде случившееся назвали «фашистским безумием» Приштины.

В интервью информагентству Kosovo Online Стоядинович отметила, что была поражена, когда косовские полицейские высадили ее из автобуса на пункте пересечения административной границы Яринье. «Пограничник сказал мне собрать все мои вещи и выйти из автобуса, потому что мои работы не могут пересечь границу, так как никакого официального уведомления от их властей они не получили и не могут меня впустить», – сообщила художница.

Стоядинович добавила, что, помимо сербского, также имеет мексиканское гражданство, но поскольку Мексика не признала Косово, это ей не помогло.

Информация об отмене ранее запланированной выставки была подтверждена руководством факультета искусств приштинского университета в Северной Митровице.

Комментируя эту ситуацию, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич призвал культурную общественность Сербии и Европы выразить свое возмущения по факту запрета выставки академической живописи на территории самопровозглашенного «государства». «Это фашистское безумие Приштины. Я призываю культурную общественность Сербии и Европы громко заявить о случившемся всему миру», – заявил Джурич.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 16.10.19

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