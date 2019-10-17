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Четверг, 17 октября 2019, 12:18 мск

Новости Балканы

СМИ: Российские комплексы ПВО появятся в Сербии

Россия в рамках контракта поставит в Сербию комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в Белграде. Сообщается, что речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) «Панцирь-С», которые предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью.

Комплекс способен защищать объекты от наземных и надводных угроз. Такое вооружение российские военные используют в Сирии для защиты авиабазы «Хмеймим» и базы ВМФ РФ в Тартусе.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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