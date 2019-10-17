российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 17 октября 2019, 14:05 мск

Новости Балканы

Косовары верят: США не поддержат разграничение территории края

Фото: patriot.rs

США не поддерживают идею разграничения территории в качестве решения косовского вопроса. Об этом заявил председатель «парламента» самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели. По его словам, специальный представитель президента США Ричард Греннелл во время встречи в Приштине подтвердил, что Вашингтон поддержит любое соглашение Белграда и Приштины, кроме раздела территории самопровозглашенной республики.

«Американцы от начала до конца не поддерживают ни одного варианта, который не удовлетворил бы обе стороны. Размен территориями никогда не произойдет. Нужно сохранить территориальную целостность Косово и его институты», – заявил Весели в интервью приштинскому телеканалу KTV.

При этом глава косовского «парламента» отметил, что Греннелл также передал ему сообщение, что для Косово лучше как можно скорее продолжить диалог и договориться с Сербией. «Всё, что исходит из Америки, позитивно. Посол Греннелл относится к числу людей, которые удостоены самого высокого доверия президента Трампа. США значительно инвестируют в мир и порядок и рассматривают Косово как часть своего проекта стабильности на Балканах. Неважно, кто при власти и кто в оппозиции, Косово должно пройти через этот процесс», – сказал Весели.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.10.19

Константин Косачев: «Не вижу никаких перспектив широкого признания Косова». / Посол Сербии анонсировал поставку российских средств ПВО на Балканы. / СМИ: Российские комплексы ПВО появятся в Сербии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Косовская проблема

Константин Косачев: «Не вижу никаких перспектив широкого признания Косова»

«Фашистское безумие Приштины»: в Косово запретили выставку сербского художника

Сергей Миронов: «Косовские албанцы цинично и безнаказанно нарушают права сербов»

Под албанским флагом: косовские власти наглядно продемонстрировали свои планы

«Это террор над сербским населением»: косовский спецназ провел вооруженную операцию в сербской общине

Жириновский о косовской проблеме: «Лицемерие европейцев просто бьет ключом»

Победа сербской дипломатии: Приштина не сможет легализоваться через Интерпол

«Я не знал, что существует такой яд»: президент Сербии ответил на обвинения в отравлении членов косовской «ЦИК»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Общество, Политика, Косовская проблема, Сербия, США,