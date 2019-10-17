Косовары верят: США не поддержат разграничение территории края

США не поддерживают идею разграничения территории в качестве решения косовского вопроса. Об этом заявил председатель «парламента» самопровозглашенной республики Косово Кадри Весели. По его словам, специальный представитель президента США Ричард Греннелл во время встречи в Приштине подтвердил, что Вашингтон поддержит любое соглашение Белграда и Приштины, кроме раздела территории самопровозглашенной республики.

«Американцы от начала до конца не поддерживают ни одного варианта, который не удовлетворил бы обе стороны. Размен территориями никогда не произойдет. Нужно сохранить территориальную целостность Косово и его институты», – заявил Весели в интервью приштинскому телеканалу KTV.

При этом глава косовского «парламента» отметил, что Греннелл также передал ему сообщение, что для Косово лучше как можно скорее продолжить диалог и договориться с Сербией. «Всё, что исходит из Америки, позитивно. Посол Греннелл относится к числу людей, которые удостоены самого высокого доверия президента Трампа. США значительно инвестируют в мир и порядок и рассматривают Косово как часть своего проекта стабильности на Балканах. Неважно, кто при власти и кто в оппозиции, Косово должно пройти через этот процесс», – сказал Весели.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 17.10.19

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