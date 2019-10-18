«За каждого убитого немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов»: Минобороны РФ рассекретило военный архив

Министерство обороны РФ к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских оккупантов рассекретило архивные документы, из которых следует, что гитлеровская армия расправлялось с сербами с особой жестокостью.

В частности, в материалах приводятся показания пленного ефрейтора гитлеровской армии Карла Вейманна, который рассказывает о «зверствах в Сербии». «Главнокомандующий немецкими войсками в Сербии официально заявил, что за каждого убитого в бою в «большевистскими жидами» немецкого солдата будет расстреляно 100 сербов, а за каждого раненого – 50. Немецкие солдаты не решались удаляться от дорог, так как боялись попасть в засаду. За это все еще больше расплачивалось кровью мирное население. В каждом селе, через которое проходили немцы, женщины и дети расстреливались также же, как и мужчины. Селение поджигалось – скот и продукты реквизировались», – говорится в показаниях ефрейтора, опубликованных на сайте Минобороны РФ.

По словам пленного, ежедневные массовые расстрелы проводились с крайним цинизмом. «Обреченные должны были забросать замлей могилу с телами своих предшественников, затем вырыть ров для себя, их выстраивали на его краю, после чего огнем пулеметов сметали в яму», – сообщил он.

Согласно рассекреченным документам, бои за Белград шли за каждую улицу, дом и даже этаж. «Горожане помогали нашим войскам и бойцам Народно-освободительной армии выкуривать из подвалов домов засевших там немцев, подносили боеприпасы, указывали лучшие пути прохода по улицам», – говорится в отчетах.

Напомним, Белградская стратегическая наступательная операция была осуществлена 28 сентября – 20 октября 1944 года. Это совместная операция Красной армии, НОАЮ и войск Болгарии по освобождению восточных и южных частей Югославии и её столицы Белграда от немецко-фашистских войск. Во время освобождения города погибли 2,9 тысячи бойцов Народно-освободительной армии Югославии, а также 1 тысяча солдат Красной Армии.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Москва – Белград. Другие новости 17.10.19

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