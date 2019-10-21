Западу аукнулся «бумеранг зла»

Запад всегда поддерживал сепаратистские настроения по всему миру, что негативно обернулось против него же. Об этом заявила доктор исторических наук, президент Фонда исторической перспективы и старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Наталия Нарочницкая, выступая на 64-й Международной книжной выставке-ярмарке в Белграде.

«Какими бы ни были зигзаги внешней политики Сербии и России, всегда остаётся историческое «сербиянство», которое близко любому славянину, сохранившему свои корни. Русским и сербам всегда было, есть и будет чем поделиться друг с другом, о чем вместе пострадать и за что вместе побороться. Запад всегда поддерживал сепаратистские настроения по всему миру, и теперь посмотрите, что творится в Западной Европе. Зло, которое они причинили Югославии и Советскому Союзу, вернулось к ним бумерангом», – подчеркнула эксперт, слова которой цитирует «Балканист.ру».

Наталия Нарочницкая вместе с профессором, директором Центра общественных и издательских программ Фонда изучения исторической перспективы Еленой Бондаревой представляют в Белграде свои новые книги о современных вызовах мировому порядку и проблематике балканского региона, выпущенные в издательстве «Вече».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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