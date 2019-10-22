Президент Сербии: Признание Косово в существующих границах абсолютно исключено

Белград никогда не признает Косово в существующих границах, несмотря на давление США и Евросоюза. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью австрийской газете «Стандарт».

«Мы хотим посмотреть, что они (приштинские переговорщики) скажут и на каком основании. Конечно, мы хотим услышать и мнение наших европейских партнеров. До сих пор ЕС не устанавливал никаких предварительных условий для Сербии. Однако мы слышали от американцев, что это может измениться, и Евросоюз будет добиваться признания, но пока он этого не сделал», – пояснил сербский лидер.

Вучич отметил, что у Евросоюза идеей возможного соглашения между Белградом и Приштиной была модель двух Германий без официального признания самопровозглашенной республики, которая сербской стороне кажется самым простым решением. При этом на вопрос, может ли Сербия признать Косово в существующих границах, он подчеркнул, что «это абсолютно исключено».

На дополнительный вопрос, означает ли это, что решение косовской проблемы может быть сделано только путем изменения границ или разграничения территории, президент Сербии ответил, что пока об этом сложно рассуждать. «Маловероятно, что мы признаем Косово. Я не думаю, что это произойдет, но мы не можем закрыть ворота диалога. Обе стороны должны одинаково проиграть. Не может быть, чтобы одна сторона получила все – признание, нашу территорию и наших людей. А что мы получим? Возможное членство в ЕС через десять лет? И кто нам это гарантирует?» – сказал президент Сербии.

По его словам, для продолжения диалога Белграда и Приштины есть только одно условие. «Приштина, должна отменить пошлины на сербские товары, а потом мы обсудим всё остальное. Однако, если они выдвигают предварительные условия переговоров: «Мы не говорим о территориях, мы не говорим об автономии для Севера» – тогда нам не о чем говорить», – подчеркнул Вучич.

Комментируя возможное влияние смены власти в самопровозглашенной республике на диалог между Белградом и Приштиной, президент Сербии сказал, что опасается негативных последствий. «В последние дни их публичные заявления были в три раза хуже, чем заявления Хашима Тачи и Рамуша Харадиная», – констатировал он и добавил, что, если даже будет достигнуто соглашение об изменении статуса самопровозглашенной республики, необходимо провести референдум, так как, согласно Конституции страны, Косово является частью Сербии.

На вопрос, есть ли у Белграда «план Б», Вучич ответил, что такого плана нет, но он не начнет ни плакать, ни голодать в Брюсселе, так как устал от ожидания вступления в Евросоюз, который не собирается принимать новые государства в обозримой перспективе. «Я не мечтатель, а очень рациональный», – подчеркнул президент Сербии.

Как считает Вучич, сейчас сербам надо самим заботиться о себе, исправить отношения с соседями по региону и поддерживать наработанные связи с Китаем, Россией и Турцией. «Мы должны заботиться о себе сейчас и сосредоточиться на достижении четырех свобод – свободного потока товаров, капитала, лиц и услуг – в регионе. В настоящее время нам нужны паспорта, если мы едем в Тирану или Скадар. В конце года мы сможем путешествовать только с личной картой», – прокомментировал президент Сербии инициативу «малый Шенген», согласованную с премьер-министрами Северной Македонии и Албании.

На вопрос, какую из реформ в Сербии он считает самой важной за последние пять лет, Вучич отметил, что, когда занял пост премьер-министра, средняя ежемесячная зарплата граждан составляла 329 евро, а теперь – 510 евро. «Мы все еще очень бедная страна, но теперь мы обогнали Боснию и Герцеговину и обгоняем Черногорию. У нас четыре года подряд бюджетный профицит», – обратил внимание президент Сербии и дал понять, что работа в этом направлении будет продолжена.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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