«Россия и Сербия на поворотах судьбы»: в Белграде презентовали русскую книгу о проблемах балканского региона

В Белграде на крупнейшей выставке научной, художественной и образовательной книжной продукции портал «Балканист.ру» представил книгу под названием «Россия и Сербия на поворотах истории», в которую вошли статьи по балканской проблематике, в том числе с анализом сценариев возможного развития ситуации в Косове и Метохии.

Сборник статей российских экспертов по балканской теме стал подарком своим читателям от портала balkanist.ru, который был создан год назад по инициативе российского политолога и директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко.

«Спустя год я могу смело утверждать, что balkanist.ru – единственный профессиональный русскоязычный экспертный портал по проблематике Балкан», – подчеркнул Бондаренко.

За год вокруг сайта образовался настоящий клуб из политиков, политологов, историков, экспертов и журналистов, чья жизнь тем или образом была связана с балканским регионом.

«Человека разлюбить можно, а Балканы- никогда. Российские авторы статей, вошедших в книгу, размышляют о вариантах решения косовского вопроса, анализируют природу и истоки взаимоотношений сербов с албанцами, православных с мусульманами, рассказывают о российском присутствии в регионе, и о том, как живут люди в разных уголках Сербии», – пояснила Катарина Лане, журналист портала balkanist.ru и автор двух репортажей из Санджака и Прешевской долины, вошедших в сборник.

Черногорский корреспондент портала balkanist.ru Игорь Дамьянович за минувший год сделал несколько статей. Одна из них – о разнице сербских и черногорских протестов – вошла в книгу. «Я только что вернулся из путешествия по Кавказу и планирую опубликовать ряд репортажей из Чечни и Дагестана – мусульманских республик России. Западные страны много говорят о толерантности и равноправии, но на самом деле этим принципам демократического общества можно поучиться у России на примере мирного сосуществования разных народов в одном государстве», – отметил Дамьянович.

Книга «Россия и Сербия на поворотах судьбы» была напечатана издательством «Вече». Его главный редактор Сергей Дмитриев пожелал сербским читателям портала balkanist.ru твёрдо отстаивать свои национальные интересы, заверил, что Россия пристально следит за событиями в регионе и всегда готова поддержать сербский братский народ.

Книга «Россия и Сербия на поворотах судьбы» – это первый подобный проект портала balkanist.ru, который планируется сделать ежегодным. Издательство намерено выпустить книгу расширенным тиражом, а авторы сайта сообщили, что в скором времени будет запущена сербская версия.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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