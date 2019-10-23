Сербские журналисты оказались под беспрецедентным давлением оппозиции

В 2019 году в Сербии резко возросло количество фактов давления на журналистов. В частности, по данным Союза журналистов Сербии (UNS), зафиксировано 75 случаев нападений на сотрудников СМИ, а также 20 эпизодов угроз в их адрес в социальных сетях, что втрое превышает прошлогодние показатели, передает «Балканист.ру».

Зачастую оскорбления в адрес работников СМИ исходят от лидеров политических партий. В частности, председатель оппозиционного «Движения свободных граждан», сербский актёр Сергей Трифунович направил редактору программы государственной телерадиокомпании РТС «Вопросник» Оливере Йовичевич оскорбления вульгарного характера, в результате чего журналистка подала на него иск в суд.

Союз журналистов Сербии также зафиксировал оскорбления, которые в январе этого года тот же оппозиционер Трифунович посылал в Twitter журналистке «Сербского телеграфа» Иване Жигич. После того, как она попросила его дать интервью, Трифунович оскорбил ее и опубликовал SMS с номером личного телефона, с которого она ему звонила.

Лидер другого оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадович в конце сентября сделал в Twitter «предвыборное обещание», в котором пригрозил тюремным сроком владельцу и главному редактору издания «Информер» Драгану Вучичевичу.

В редакцию сербского информагентства «Крик» после публикации статьи об угрозах, поступающих в соцсетях в адрес детей президента Сербии и вышедшей под заголовком «Ударили по младенцу и ребёнку, чтобы свергнуть Вучича», начали поступать сообщения со словами «Недолго вам осталось».

«Известные и менее известные пользователи Twitter в этом году угрожали нашим коллегам тюрьмой, нецензурно оскорбляли их и навешивали на них ярлыки. Такие твиты привлекали внимание подписчиков автора публикации и «давали им право» писать подобные комментарии в адрес журналистов», – говорится в заявлении Союза журналистов Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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