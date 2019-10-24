Албанский спецназ провел очередные аресты полицейских в сербской Косовской Митровице

Сегодня утром косовский спецназ провел очередную силовую операцию, в результате которой были арестованы трое полицейских в Северной Митровице, где большинство населения составляют сербы, передает информационное агентство Kossev.

Как сообщается, акция была санкционирована «специальным прокурором» и стала продолжением операции «Контрабанда», которая началась в мае этого года.

Арестованные лейтенант, сержант и рядовой полиции подозреваются в совершении преступлений по статьям «организация преступных групп» и «злоупотребление служебным положением». Задержанных намерены допросить следователи «Полицейской инспекции» Косово в координации со специальным прокурором.

Общее количество арестованных на Севере Косово албанскими властями в ходе операции «Контрабанда» составляет на сегодняшний день 25 человек.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 23.10.19

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