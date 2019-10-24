Сербия объявила о покупке российского комплекса «Панцирь-С»

Белград купит у России зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сегодня сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А «Панцирь-С» я еду смотреть в субботу, мы его заказали», – цитирует Вучича ТАСС.

Зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» ВС РФ переброшены в Сербию, где впервые принимают участие в учениях на территории зарубежного государства. Первый этап учений прошел в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Сейчас в Сербии с 23 по 29 октября проходит второй этап.

Как уточнило Сербское оборонное ведомство, учения проходят сразу на двух полигонах, в рамках маневров запланированы «многочисленные стрельбы».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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