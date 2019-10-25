Косовоалбанская сербофобия побеждает: Балканам угрожает серьезный кризис

Радикальная косовоалбанская партия «Самоопределение», одержавшая победу на минувших парламентских выборах в Косово, и ее лидер Альбин Курти, который считается вероятным будущим «премьер-министром» самопровозглашенной республики, своей сербофобией угрожают безопасности всего балканского региона. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Марко Джурич.

«Патологическая озабоченность Альбина Курти Сербией и сербами представляет собой растущую угрозу безопасности и стабильности в регионе», – подчеркнул Джурич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

По его оценке, «очевидно, что Курти не останавливается, а его ненависть и шовинизм получают все новые проявления с целью изгнать сербов из Косово». «Мое послание ему: чтобы не мечтал об этнически чистом Косово, отказался от патологической фиксации на сербах, не пытался возместить отсутствие политической и любой другой перспективы для граждан в Косово ненавистью к сербам и Сербии», – заявил директор Канцелярии по КиМ.

Джурич также обратил внимание, что у Курти «нет желания вести диалог, и он, как политик прошлого, не заинтересован в мире и стабильности в регионе, лучшем будущем для албанского и сербского народов».

Издание отмечает, что ранее Курти выступал против создания сообщества сербских муниципалитетов с правами автономии в крае, что было предусмотрено Брюссельскими соглашениями (формат переговоров Белграда и Приштины – прим. ред.). Впрочем, подобного института не было создано в Косово в последние 6,5 лет. Примечательно, что после победных для себя парламентских выборов Курти установил в своем кабинете флаг Албании.

Согласно последним данным, второе место на внеочередных парламентских выборах в крае одержал умеренно-реформистский Демократический союз Косово (ДСК), за ними с отрывом следует близкая «президенту» самопровозглашенной республики Хашиму Тачи Демократическая партия Косово (ДПК) «спикера косовского «парламента» Кадри Весели. Сейчас «Центральная избирательная комиссия» самопровозглашенной республики проводит повторный пересчет части бюллетеней.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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