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Пятница, 25 октября 2019, 16:05 мск

Новости Балканы

«Кажется, что это сказка!» Президент Сербии восхищен российскими системами ПВО

Фото: Минобороны РФ

Президент Сербии Александр Вучич высказал слова восхищения мощностью российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в ходе своего визита в командный центр военных учений «Славянский щит-2019» на сербском аэродроме Батайница.

«Я был на их аэродромах, но не видел ничего подобного. Просто когда вы читаете и смотрите на сайтах и в газетах, вы думаете, что это неправда, что это невозможно, вам кажется, что это сказка, но «это правда!» – сказал Вучич по-русски, передает «Балканист.ру» со ссылкой на государственную телерадиокомпанию РТС.

Президент Сербии высоко оценил доставленные из России зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и С-400 и назвал их «устрашающим оружием». При этом он отметил, что эти системы гарантируют «безопасность для грядущего поколения».

Вучич напомнил, что Сербия уже заказала у России систему «Панцирь», которая, по его выражению, является «фантастической». «Он [«Панцирь»] стреляет по всем летающим объектам, в частности, по беспилотным летательными аппаратами и ракетам, все видит на расстоянии 80 километров, и радар трудно обмануть, потому что у него разносторонний подход. Наши люди очень довольны тем, что сейчас учатся его использовать», – подчеркнул сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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