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Пятница, 25 октября 2019, 16:04 мск

Новости Балканы

Сербия в окружении НАТО под защитой России

Сербии важно военное покровительство России, поскольку балканская страна фактически оказалась в окружении авиабаз НАТО и косовских сепаратистов. Об этом заявил председатель президиума организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, комментируя учения «Славянский щит 2019», которые в эти дни проходят на территории Сербии.

«Это внеблоковая страна, а подобный статус нуждается в постоянной защите, особенно если учесть, что Сербия буквально окружена авиабазами НАТО – в Румынии, Венгрии, Италии, Боснии и Болгарии. Плюс не будем забывать про проблему сепаратистов в Косово, про их регулярные провокации в адрес сербов и про вступление в НАТО соседней Черногории», – отметил Липовой в интервью «Российской газете».

Герой России считает, что сейчас, как никогда, необходимо чётко обозначить стратегический интерес России в регионе и оказать поддержку сербскому народу. «Важно показать, что Сербия находится под защитой России, а значит, ни один вопрос на Балканах не будет решаться без нашего ведома», – подчеркнул Липовой.

Он также отметил высокий уровень развития военно-технического сотрудничества двух стран. «Военное сотрудничество России и Сербии идет достаточно продуктивно – мы поставляем сербам ударные вертолеты Ми-35М и транспортные Ми-17В5, танки Т-72, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС и истребители МиГ-29. Не раз заявлял официальный Белград и о возможной покупке тех самых комплексов «Панцирь-С» и С-400» – сказал генерал-майор в ходе совместных учений «Славянский щит 2019».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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