Александр Вучич определил сербскую мечту

Главной задачей Сербской Прогрессивной партии (СПП) является поддержка молодежи и осуществление ее мечты. Об этом заявил президент Сербии и лидер ведущей политической силы страны Александр Вучич, выступая накануне в Нови Саде на торжествах в честь 11-й годовщины СПП.

«Необходимо обеспечить сербскую молодёжь квартирами и автомобилями. Мы не должны собирать наших детей по всему миру, умоляя их вернуться назад в Сербию. Мы должны бороться за нашу молодёжь и помочь ей осуществить сербскую мечту!» – сказал Вучич.

Как подчеркнул президент, что не следует ожидать, что «кто-то будет решать наши проблемы, у нас есть только мы, и мы должны сами бороться за свою независимость». «Мы должны иметь свою сильную армию, полицию и друзей по всему миру. Американцы не смогут нам запретить дружить с Россией, и никто с востока не помешает нам дружить с Европой. Мы будем спрашивать только наш народ. Сербия уже не так слаба и мала, чтобы ей кто-то приказывал, что делать», – обратился сербский лидер к собравшимся.

Вместе с тем он обратил внимание, что в связи с запланированными на весну парламентскими выборами партии предстоит ещё больше работы и на нее ляжет еще больше ответственности за принимаемые решения.

«Необходима убедительная победа, нужно показать, что у Сербии достаточно сил и уверенности в своём будущем», – заявил президент, подчеркнув, что в Сербской Прогрессивной партии не место тем чиновникам, которые в политике преследуют личные цели. «Нужно бороться за народ и исключить из партии тех, кому свои интересы важнее народных», – сказал Вучич.

По данным сербских СМИ, на торжественном мероприятии, которое называлось «11 лет прогресса» в концертном зале «Спенс» присутствовало около 12 000 человек. За выступлением президента по видеомониторам на улице наблюдали тысячи человек, которые не смогли попасть в зал. За 11 лет существования Сербская Прогрессивная партия стала самой многочисленной политической силой страны, в ее рядах насчитывается около 730 000 человек.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 25.10.19

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