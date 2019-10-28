Приштина накануне политического «переворота»: косовского «президента» отправляют в отставку

Кандидат на пост «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово от победившего на парламентских выборах движения «Самоопределение» Альбин Курти призвал уйти в отставку действующего «президента» Хашима Тачи. «Было бы хорошо, если бы Тачи подал в отставку, потому что народ выбрал перемены», – заявил политик в интервью американской телекомпании ABC News, передает «Балканист.ру».

Курти также сказал, что не допустит создания «четвертой Югославии». Комментируя инициативу «малого Шенгена», недавно представленную сербским президентом Александром Вучичем, а также премьер-министрами Албании и Северной Македонии Эди Рамой и Зораном Заевым, претендент на должность «премьера» Косово выразил свои опасения в связи с расширением влияния Сербии в регионе.

«Сербия стремится к созданию новой платформы для Великой Сербии. Ей нужна платформа для расширения, и мы не должны допустить создание четвертой Югославии, а это – цель Сербии», – подчеркнул Курти, в рабочем кабинете которого после выборов был установлен албанский флаг.

Как сообщал «Новый День», ранее косовоалбанский политик отмечал, что «самая большая наша проблема с «президентом» – это отношения с Сербией, которые последние два года не приносят ничего хорошего». «Три года назад он совершил немыслимое: хотел договориться с сербами на обмен территориями!» – заявлял Курти в интервью приштинскому порталу Bota sot.

Напомним, что «первой Югославией» считается одноименное королевство, просуществовавшее до середины 40-х годов прошлого века. «Второй Югославией» называют созданное в 1947 году федеративное государство (ФНРЮ, СФРЮ), куда входило шесть республик: Сербия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония и Черногория. «Третьей Югославией» был союз Черногории и Сербии (оставшийся после произошедшего в начале 90-х распада СФРЮ) с входящими в состав автономными краями Воеводина и Косово. Он просуществовал до момента проведения в 2006 году референдума о независимости Черногории.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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