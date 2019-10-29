Сербия просит помощи России в тушении крупного лесного пожара

Белград запросил помощь российских спасателей для тушения крупного лесного пожара на горе Стара Планина на границе Болгарии и Сербии, который местным пожарным не удаётся потушить своими силами. Как сообщил начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям Предраг Марич, Сербия просит МЧС России направить в район пожара самолет ИЛ-76.

«Это, может быть, самый лучший в мире самолёт для тушения пожаров. Он вмещает 42 тонны воды, его экипаж 10 человек. Мы ожидаем в ближайшее время его прибытие. Это бы сильно помогло нашим пожарным», – сказал Марич.

По его словам, в районе пожара местные жители вне опасности. «Сегодня Стару Планину будут тушить с вертолётов, вчера они не смогли летать из-за густого дыма. Всего на месте работает около 200 человек, среди них пожарные, жандармерия, сотрудники лесхоза и местные жители», – уточнил Марич.

Ликвидация пожара затруднена из-за особенностей местности. Горный хребет Стара Планина высотой 2 376 метров. До очага возгорания невозможно добраться на машинах, приходится идти пешком два часа, пояснил начальник Сектора по чрезвычайным ситуациям.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.10.19

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