«Гори в аду!» Сербская оппозиция прокляла артиста после его выступления перед президентом страны

Сербская оппозиция обрушилась с жесткой критикой на певца Аца Лукаса после его выступления на праздничном мероприятии в честь 11-й годовщины со дня основания Сербской Прогрессивной партии, которую возглавляет президент страны Александр Вучич.

Лукас спел знаменитую песню «Это Сербия» перед 12 000 зрителей, среди которых находился сербский лидер. При этом зал подпевал артисту.

Однако патриотичная атмосфера праздника не понравилась хейтерам оппозиции. В частности, лидер антиправительственного блока «Союз за Сербию» Вук Еремич в твиттере опубликовал запись выступления артиста с комментарием «Гори в аду!» «Наркоман и преступник в чёрных очках поет о могилах бойцов толпе прислужников, привезённой на автобусах. Прямой эфир транслируется на всю страну. Мне это напоминает ад, а вам?» – написал Еремич.

Напомним, это уже третий случай за год, когда сербская оппозиция устраивает гонения на артистов, которые участвуют в концертах, организованных правящей партией. Весной за подобное выступление критике подвергся певец Бора Джорджевич – песни в его исполнении были сняты с эфира одной из радиостанций, при этом было объявлено о его смерти. Недавно после городского концерта «Белградская зима» оппозиция опубликовала фотографию певца Баяги с мишенью на лбу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.10.19

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