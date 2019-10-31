Черногорский премьер угрожает силой отнять имущество сербской церкви

Правительство Черногории готово силой отнять имущество Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви. Об этом заявил премьер-министр страны Душко Маркович. При этом он подчеркнул, что Церковь должна подчиняться законам государства, на территории которого находится, в противном случае последуют жесткие санкции, в том числе разрушение храмов.

«Митрополит Черногорско-Приморская и митрополит Амфилохий не уважает законы Черногории и не хочет принять тот факт, что Черногория – это независимое государство. Но государство им это объяснит силой закона. Правительство еще какое-то время будет обсуждать закон о свободе вероисповедания, но в итоге предложит его на рассмотрение парламенту, и тогда мы силой закона объясни митрополии их права», – заявил Маркович в эфире RTCG.

Судя по его словам, правительство Черногории попытается завладеть имуществом и земельными участками Сербской Православной Церкви и передать их так называемой «черногорской православной церкви». Маркович также предупредил митрополита Амфилохия, чтобы тот не смел себя противопоставлять законам страны, которая вступила в НАТО и может разрушить все церкви.

«Митрополит Амфилохий и священники Сербской Православной Церкви не уважают то, что Черногория член НАТО и европейская держава. Спрашивал его, неужели он правда думает, что у государства не хватит сил остановить и разрушить незаконную интервенцию на своей территории. У нас есть такая сила. Можем это сделать за один день, за одну ночь. И крестильню, и церковь на горе Румия и все другие церкви, построенные без согласия государства, можем снести», – заявил черногорский премьер.

Подгорица, Катарина Лане

Подгорица. Другие новости 30.10.19

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