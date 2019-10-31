«Великая Албания»: Тирана подтвердила общий курс с Приштиной

Тирана и Приштина должны согласовать общую политику для диалога с Белградом по вопросу признания Косова. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Чакай. По его словам, все действия будут согласованы с ЕС и США.

«Во-первых, Косово должно определиться со своей политической платформой, и Албания будет поддерживать ее безоговорочно. Во-вторых, Албания считает, что признание республики Косово Сербией необходимо для длительного соглашения. В-третьих, мы считаем, что такое соглашение, конечно же, должно быть достигнуто с благословения США и ЕС», – отметил Гент Чакай, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Республика Албания не может иметь отношение к диалогу между Косово и Сербией в обход Приштины. Важно, чтобы с новым правительством Косово мы также создали совместную платформу для диалога с Сербией», – сказал Чакай.

Комментируя это заявление, председатель комитета сербского парламента по делам Косово и Метохии Милован Дрецун подчеркнул, что такая политика согласуется с реализацией проекта «великой Албании». «Уже сейчас они открыто показывают, что создание «великой Албании» – их единственная цель. Тирана ведёт себя так, как будто Косово – это её часть, а не часть территории Сербии, и пытается подкинуть тезис о каком-то совместном выступлении Албании и Косово. Они бы подключились ко всем переговорам, которые ведёт ложное государство Косово, но это не пройдёт. Понимаем, что у них есть свои интересы, но такое вероломное вмешательство в отношения, которые касаются только Белграда и Приштины, неприемлемо», – сказал Дрецун.

Тирана, служба информации РИА «Новый День»

Тирана. Другие новости 31.10.19

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