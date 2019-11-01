«Доказательство тяжёлой эпидемии лжи»: представитель Приштины в СБ ООН оказалась гражданкой Сербии

На заседании Совета безопасности ООН, на котором обсуждалась косовская проблема, произошел дипломатический скандал. Как сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, «посол» самопровозглашенной республики Косово в США представитель Приштины в ООН Влёра Читаку все еще является гражданкой Сербии. В качестве доказательства шеф сербской дипломатии продемонстрировал ее свидетельство о рождении.

«Вот доказательство тяжёлой эпидемии лжи представителей Приштины о том, что албанцам в Сербии было запрещено изъясняться на родном албанском языке. Это свидетельство о рождении Влёры Читаку на сербском и албанском языках, выданное сербскими властями в 1980 году. Влёра Читаку зарегистрирована на территории Приштины как гражданка Республики Сербия и она никогда не отказывалась от своего гражданства», – заявил министр иностранных дел Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Дачич также указал на представителя Германии (страны, которая в обязательном порядке требует от переезжающих косовских албанцев отказа от сербского гражданства) и предложил Читаку объяснить, почему она до сих пор остаётся гражданкой Сербии.

На это представительница самопровозглашенной республики Косово смогла ответить только то, что она этническая албанка и гордится своим происхождением.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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