«Бойкотируют всё, кроме кассы»: сербские депутаты от оппозиции ходят в парламент только за зарплатой

Сорок три народных избранника от оппозиции, которые в течение нескольких месяцев бойкотируют работу в парламенте Сербии и не участвуют в рабочих заседаниях, аккуратно получают свои зарплаты и командировочные для поездок за границу. Общая сумма выплат за последние 11 месяцев составила 47,3 млн сербских динаров, пишет сегодня сербское издание Kurir.

Зарплата народного депутата Сербии составляет 70 000 динаров. Плюс около 30 000 динаров на дополнительные издержки, а иногородним, помимо этого, оплачиваются транспортные расходы и жильё в столице.

Отдельные представители оппозиции также берут валютные командировочные для поездок за границу и пользуются служебным автотранспортом парламента для поездок в аэропорт.

Как отмечает издание, депутатские зарплаты – это не единственные доходы оппозиционных народных избранников, которые объявили бойкот. Они продолжают получать деньги за поездки из других городов, в месяц это приблизительно от 15 000 до 20 000 динаров. Для этого оппозиционеры даже приходят в парламент, чтобы отметить себя в книге записей присутствующих на заседании. На самом деле, они идут пить кофе или обедать в кафе, находящимся в здании Народной Скупштины, потому что там низкие цены.

Вице-председатель парламента Владимир Маринкович считает, что таким оразом оппозиционные депутаты демонстрируют абсолютную безответственность по отношению к избирателям и всем гражданам Сербии. «Беспрецедентно и безответственно, что они получают деньги за свое бездействие! Это абсолютно неправильно ни для граждан, ни для всех тех, кто выбрал народных депутатов с идеей о том, что они будут работать над повышением уровня жизни. Граждане ожидали, что депутаты будут работать над улучшением законодательства, условий труда, способствовать развитию науки, образовательной системы, социальной политики для молодежи, чтобы та оставалась в Сербии. Вместо этого, они не приходят на работу и неадекватно тратят средства налогоплательщиков», – подчеркнул Маринкович.

Как заявил депутат от Сербской Прогрессивной партии Владимир Орлич, на предстоящих весной 2020 года парламентских выборах народ «наложит санкции» на оппозиционеров, бойкотирующих работу.

«Суть их интереса к народному парламенту только в деньгах, которые они берут. Их интересуют только зарплаты, единовременные платежи, путевые расходы и командировочные для зарубежных поездок. Они не приходят на сессии, но не отказываются от участия в делегациях в другие страны, где они получают ежедневную оплату в валюте. Бойкотируют всё, кроме кассы, но народ это знает и может ввести против них санкции на выборах», – уверен Орлич.

Белград, Катарина Лане

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