Избивал заложника и вымогал деньги: известный сербский оппозиционер попал в криминальный скандал

Сегодня Верховная прокуратура Сербии вынесла решение о начале расследования в отношении председателя белградского района «Стари град» и председателя городского комитета оппозиционной «Партии свободы и правды» Марка Бастача. Он обвиняется в задержании и избиении заложника, а также в участии в коррупционной схеме.

Кум и коллега Бастача Лазар Лешник в интервью порталу «Курир» рассказал, как председатель городской общины «собирал дань» с инвесторов, строивших в подведомственном ему районе здания без надлежащих документов и разрешений. «В мои обязанности входило покрывать работу строительной инспекции. Например, мы, как муниципалитет, по предписанию инспекции должны были ломать незаконные строения. Но мы их никогда не трогали, ссылаясь на недостаток денег в бюджете района. А инвесторы продолжали строить без разрешения. Я был посредником между строительными организациями, строящими без разрешений, и Марко Бастачем. Носил ему деньги от инвесторов в конвертах. И таких эпизодов было около десяти», – заявил Лешник, слова которого цитирует «Балканист.ру».

При этом он уточнил, что в мае 2018 года Бастач недосчитался одного конверта. «Я присвоил один из этих конвертов, и тогда начался ад. Марко Бастач вызвал меня к себе, привязал к стулу, связал руки пластиковыми хомутами и начал допрос. Если его не устраивали мои ответы, он избивал меня кулаками и скакалкой. Потом он надел мне на голову пластиковый мешок, чтобы я задохнулся. Все это время в комнате работал телевизор на полную громкость. Отпустил он меня только через девять часов», – рассказал Лешник, который после пыток сбежал с семьёй в Париж, где и живёт до сих пор.

Он утверждает, что Бастач брал «откаты» с социальных и культурных инициатив, в том числе с детских праздников и проекта помощи пенсионерам. От района он выделял бюджетные деньги агентствам, которые после возвращали ему часть средств.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь прокуратуры, 1 ноября начато расследование фактов обвинений против Бастача, который неоднократно организовывал протесты против действующей городской администрации, блокируя работы по реконструкции белградских площадей. Кроме того, участник оппозиционной «Партии свободы и правды» медиамагната Драгана Джиласа на днях лично сорвал транспарант с изображением президента Сербии Александра Вучича.

Комментируя криминальный коррупционный скандал с Бастачем, сербский лидер отметил, что «это показывает, в какой опасности оказалась бы страна, если бы они пришли к власти». «Речь идёт о системном воровстве. Эти люди – Бастач и Джилас – обвиняют в коррупции нас. Граждане могут не сомневаться, этот случай будет тщательно расследован соответствующими органами», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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