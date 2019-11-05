Абсолютное взаимопонимание: русские и сербские парламентарии подтвердили общий курс

Сегодня в Ереване на «на полях» пленарного заседания парламента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прошла встреча заместителя председателя сербской Скупщины Джордже Миличевича и вице-спикера Государственной Думы РФ Сергея Неверова. Стороны подтвердили курс на дальнейшее развитие дружественных отношений между государствами.

В ходе встречи обсуждались актуальные проблемы балканского региона. Миличевич со своей стороны выразил благодарность российскому коллеге за твёрдую и принципиальную позицию по вопросу территориальной целостности и суверенитета Сербии. Миличевич особо подчеркнул роль России как создателя и охранителя международного правопорядка и заверил российскую сторону, что Белград ведет независимую политику и никогда не присоединится к антироссийским санкциям.

Неверов, в свою очередь, поддержал Белград в стремлении к диалогу и её противодействию агрессивным односторонним методам Приштины. В ходе встречи он также подчеркнул, что сотрудничество России и Сербии развивается на всех уровнях и во всех сферах, в том числе и благодаря отличным отношениям между президентами государств Александром Вучичем и Владимиром Путиным.

Вместе с тем вице-спикер Госдумы отметил развитие экономического сотрудничества между двумя странами и выразил уверенность, что подписание соглашения Сербии с Евразийским экономическим союзом открывает новые перспективы в областях торговли, сельского хозяйства, энергетики, реконструкции инфраструктуры, обороны, культуры, науки, искусства и туризма.

Ереван, Катарина Лане

Ереван. Другие новости 05.11.19

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