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Вторник, 5 ноября 2019, 18:41 мск

Новости Балканы

Приштина должна напрячься: шеф сербской дипломатии анонсировал еще пять отзывов признаний независимости Косова

Фото: libertas.mk

До конца года еще пять государств – членов Совета Безопасности ООН намерены отозвать признание независимости Косова. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью сербской телекомпании «Happy».

По его словам, этот процесс отзывов признания суверенитета самопровозглашенной республики Косово не остановить.

Шеф сербской дипломатии подчеркнул, что намерен при поддержке президента Сербии Александра Вучича продолжать внешнюю политику в том же направлении, «хотя нам и выкручивают руки». «Я каждый раз, когда его вижу, спрашиваю об этом. До сих пор ли в силе то, о чем мы договорились? Спрашиваю, чтобы перестраховаться», – сказал министр, отметив: «Мы этим занимаемся, потому что президент дал добро».

Белград, Катарина Лане

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