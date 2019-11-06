«Их цель – вызвать хаос»: президент Сербии подвергся новой атаке оппозиции

Накануне вечером в Белграде представители антиправительственной оппозиции совершили новую атаку на президента Сербии Александра Вучича. Автомобиль, за рулем которого находились оппозиционеры, пытался прорвать оцепление полиции.

Президент Сербии накануне принимал участие в вечернем выпуске телевизионной программы государственной телерадиокомпании РТС, около здания которой собралось около тридцати активистов оппозиционного движения, возглавляемые лидером протестного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадовичем.

Когда после телеинтервью Вучич выехал из здания РТС, двое мужчин на автомобиле марки «Мерседес» попытались прорваться через кордон охраны. Однако сотрудники полиции и службы безопасности задержали участников атаки.

Депутат от Сербской Прогрессивной партии Владимир Джуканович призвал своих однопартийцев сдержанно отнестись к провокациям оппозиции и защищать президента Вучича. «Их цель – вызвать хаос и гражданские столкновения, не нужно реагировать на эти провокации», – подчеркнул Джуканович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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