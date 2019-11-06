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Среда, 6 ноября 2019, 16:48 мск

Новости Балканы

Продовольственная блокада: косовские сербы оказались на грани гуманитарной катастрофы

Фото: CRI Srski

Введенные Приштиной 100-процентные пошлины на сербские товары поставили сербское население Косова на грань выживания. Как сообщил исполнительный директор Русской гуманитарной миссии на Балканах Бранимир Нешич, жители края испытывают серьезные проблемы с обеспечением продовольствием и товарами первой необходимости.

По словам Нешича, за два месяца работы Русской гуманитарной миссии на Балканах в сентябре и октябре удалось обеспечить товарами первой необходимости 300 сербских семей. «Мы собрали для этих целей около десяти тысяч евро, купили самые важные продукты: муку, соль, масло, кофе. Вместе с епархией Рашко-Призренской и благотворительной организацией «Мать девяти Юговичей» распределили между самыми нуждающимися гуманитарную помощь. Сербам Косово и Метохии в условиях экономической блокады живется нелегко, продукты стали непомерно дороги, а в каждой такой семье по четыре-пять детей», – сообщил Нешич.

По его словам, акция помощи многодетным семьям южной окраины Сербии стала самым крупным проектом Русской гуманитарной миссии в Косово и Метохии. Сейчас миссия работает над тем, чтобы помочь сербским лечебным и учебным учреждениям края.

Белград, Катарина Лане

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© 2019, РИА «Новый День»

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