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Четверг, 7 ноября 2019, 15:31 мск

Новости Балканы

Британский посол пообещал поддержку косовским албанцам

Великобритания будет продолжать поддерживать развитие «Косовских служб безопасности» (КСБ). Об этом заявил британский посол в Приштине Николас Аббот, который в своей резиденции встретился с сотрудниками «спецслужб» самопровозглашенной республики Косово, которые прошли обучение в Соединенном Королевстве.

Информацией об этом событии Аббот поделился на своей странице в Facebook, заявив, что Великобритания «продемонстрировала возможности и готовность инвестировать в молодые и способные силы», а также продолжит поддерживать развитие КСБ.

Аббот также поздравил командующего КСБ с серебряной медалью, которую команда косовских «спецслужб» выиграла на учениях Cambrian Patrol в конце октября в графстве Уэльс.

Ранее назначенный послом в конце августа 2019 года Аббот одним из первых поздравил лидера радикального косово-албанского движения «Самоопределение» Альбина Курти с победой на выборах и заверил, что Великобритания продолжит поддерживать самопровозглашенную республику.

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