Демографический кризис: Сербия будет выплачивать за рождение первого ребенка почти три тысячи евро

В ближайшие два года сербское правительство намерено увеличить единовременную выплату за первого ребенка почти до трех тысяч евро. Об этом сообщила председатель сербского парламента Майя Гойкович, выступая на открытии VII Форума «Святость материнства», который собрал участников из Сербии, России, Белоруссии и Казахстана.

По словам спикера Скупщины, государство должно поддерживать демографический рост в условиях, когда дети в семьях рождаются позже, население стареет, матери все чаще предпочитают карьеру рождению ребенка. Причем эта проблема касается не только Сербии, но и России, и ряда других государств.

Стоит отметить, что к участникам форума, организаторами которого выступили благотворительными фондами семьи Карич и Андрея Первозванного, были подготовлены обращения от президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

В частности, в письме главы российского государства, отмечается, что «насыщенная программа форума, участие в дискуссиях авторитетных экспертов в сфере социологии, философии, культурологии позволят вам всесторонне обсудить существующие тенденции, обменяться опытом, полезными идеями и практиками, а ваша встреча послужит дальнейшему наращиванию гуманитарных контактов, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими странами и народами».

Сербский лидер, обращаясь к участникам форума, со свой стороны отметил, что «Сербия прекрасно понимает, с какими демографическими проблемами имеет дело». «Национальная инвестиционная программа выделит более 200 миллионов евро на решение проблем рождаемости. Деньги будут направлены, в том числе, и на более широкие возможности ЭКО для всех заинтересованных семей», – подчеркнул Вучич.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, который присутствовал на торжественном открытии форума, заявил, что Россия и Сербия уважают и одинаково берегут семейные ценности. «Семья должна быть основой каждого общества. Отрадно, что две наши страны, помимо духовных, культурных и исторических связей, объединяют традиционные ценности», – сказал дипломат.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 07.11.19

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