Бывший председатель «парламента» самопровозглашенной республики Косово и лидер Демократической партии Кадри Весели вызван в Гаагу в специальный суд по военным преступлениям. Политик стал одним из фигурантов доклада «Бесчеловечное обращение с людьми и незаконная торговля человеческими органами в Косово», который подготовил представитель Швейцарии в ПАСЕ Дик Марти.

В расследовании отмечается, что «Армия освобождения Косово» не являлась доблестным борцом за независимость. Упомянутые в докладе лица подозреваются в совершении военных преступлений и организованной преступности, однако на сегодняшний день почти все из них избежали наказания.

Как уточняет KTV, имя Весели упоминается в отчете в пункте 114, в котором говорится, что бывшие командиры так называемой «Армии Освобождения Косово», которые во время войны 90-х управляли лагерями военнопленных на севере Албании, были связаны с бандформированием «Дреница», руководимым тогда нынешним «президентом» самопровозглашенной республики Хашимом Тачи, действия которого координировал экс-спикер «парламента» Косово.

KTV также обращает внимание на сведения, согласно которым Весели и Тачи, а также другие персоны из ближайшего круга проалбанских косовских политиков, не только отдавали приказы, но в некоторых случаях осуществляли и личный контроль за убийствами, арестами, избиениями и пытками в некоторых районах Косова.

Кроме того, Весели также связывают с Шаипом Муджой и Джавитом Халитием, называя их группой, инвестирующей миллионы долларов для привлечения к участию в боевых действиях иностранных частных армий.

Между тем, комментируя повестку в Специальный суд, Весели заявил, что гордится годами своей жизни, которые он провел в УЧК (Армии освобождения Косово), передает как албанское информагентство Telegrafi.

«Всю жизнь я работал на благо Косово и делал это абсолютно добровольно из высоких побуждений. Сначала ребенком, когда я ещё учился в начальной школе в Митровице, я принимал участие в апрельских демонстрациях 1981 года, а затем в большинстве из них я участвовал в качестве организатора. В середине 80-х я по идейным соображениям вступил в патриотические антиюгославские организации для противостояния рабству и для того, чтобы трудиться на дело свободы. Мне повезло, что я был среди идеологов и основателей «Армии освобождения Косово» и её бойцом до самого освобождения страны», – сказал Весели.

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