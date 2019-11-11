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Понедельник, 11 ноября 2019, 14:36 мск

Новости Балканы

Минус 16: Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

Фото: AFP

Республика Гана отозвала признание независимости самопровозглашенной республики Косово, информацию об этом в интервью телеканалу Prva подтвердил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Глава сербской дипломатии также отметил, что к концу года еще три или четыре страны откажутся от признания независимости Косово.

Гана – 16-я страна из отозвавших признание «независимого государства» Косово за последние два года. До неё это сделали Лесото, Папуа-Новая Гвинея, Бурунди, Коморские острова, Гвинея-Бисау, Сан-Томе и Принсипи, Мадагаскар, Либерия, Гренада, Палау, Доминика, Соломоновы острова, Центральноафриканская Республика и Того.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Косовская проблема

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