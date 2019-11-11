Бойкот выборов: большинство жителей Сербии не поддерживают планы оппозиции

Более 60 процентов граждан Сербии не поддерживают идею оппозиции бойкотировать предстоящие парламентские выборы, а правящая Сербская прогрессивная партия по-прежнему убедительно лидирует с поддержкой 52,8 процентов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования агентства «Фактор плюс».

Согласно данным опроса, проведенного среди граждан Сербии, которые принимают участие в выборах, 63% против бойкота, 14% за бойкот и не придут на избирательные участки, 12% за бойкот, но возможно придут голосовать, в то время как 11% респондентов не ответили.

На вопрос, будет ли бойкот оппозицией выборов успешным, 60 процентов респондентов ответили отрицательно, 12 процентов считают, что он преуспеет, а 28 процентов – затруднились с ответом.

Опрос также показал, что на выборах убедительное большинство голосов получила бы Сербская прогрессивная партия, возглавляемая президентом страны Александром Вучичем, за которую проголосовало бы 52,8 процента граждан.

Пятипроцентный барьер прошли бы оппозиционный блок «Союз за Сербию» с 10,3%, Социалистическая партия Сербии с 9,7% и коалиция «Движение свободных граждан» – Партия современной Сербии с 6,3%.

Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, на них вышли бы 46 процентов опрошенных, 37 процентов – не пошли бы голосовать, а 17 процентов еще не определились.

В исследование агентства «Фактор плюс», которое был проведено 2 – 8 ноября, приняли участие 1200 респондентов из центральной Сербии, без проживающих в Косово и Метохии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 11.11.19

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