Сербская оппозиция угрожает расправой заместителю мэра Белграда: обещает судьбу Патрисии Арсе

Один из лидеров сербской оппозиции Бошко Обрадович выступил с угрозами в адрес заместителя мэра Белграда Горана Весича, дав понять, что его ждет судьба мэра боливийского города Винт Патрисии Арсе, которая подверглась публичным унизительным издевательствам.

Обрадович опубликовал в твиттере новость, в которой описывается, как демонстранты вытащили женщину-мэра на улицу, избили ее, подстригли волосы, облили краской и поставили на колени, и оставил свой комментарий: «Пусть будет готов Весич, градоначальница Белграда».

Как пишет сербское издание Kurir, Весич в ответ на угрозы заявил, что подобные фашистские выходки характерны для лидера оппозиции. «Что ещё вы ожидаете от Обрадовича, последователя сербского фашиста Димитрия Лётеча, чьи солдаты и офицеры собирали детей в Крагуевце и отправляли их нацистам на расстрелы. Обрадович, наемник Драгана Джиласа, ежедневно угрожает большинству Сербии и политическим противникам и пропагандирует насилие. Но помимо того, что он фашист, этот капризный политик, известен тем, что способен продать за тысячу динаров всех и каждого», – сказал Весич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.11.19

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