«Фантастическое соглашение»: лидер Сербии ответил на заявление «президента» Косова

«Президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил о готовности Приштины «к мирному соглашению с Сербией, которое принесет взаимное признание и членство в Организации Объединенных Наций». Об этом косовоалбанский политик сказал в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Тачи также подчеркнул, что главная цель «независимого» Косова – это членство в НАТО и ЕС.

В ответ на это заявление президент Сербии Александр Вучич, который также находится в Париже с трехдневным визитом, назвал подобное развитие событий «фантастикой». «Он (Хашим Тачи) готов к мирному соглашению, в котором мы признаем независимое Косово. Это похоже на то, как если бы я вышел и сказал, что готов к фантастическому соглашению с Евросоюзом, который даёт нам 15 миллиардов евро, и мы признаем, что ЕС не допустил никаких ошибок за последние 18 лет. Он так говорит, как будто мы должны быть счастливы, что они нас признают. Кого вы признаете, о чем говорите? Мы – признанная страна в ООН, нам не нужно твое признание», – подчеркнул президент Сербии.

Париж, Катарина Лане

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